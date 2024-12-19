Путин заявил, что система ПРО неспособна достать «Орешник»

МИНСК, 19 дек — Sputnik. ПРО в Польше не достанет до системы «Орешник», сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
По его словам, ракетный комплекс «Орешник» — это современное оружие. В любой деятельности, когда идет разработка чего-то нового, все равно опираются на предыдущие разработки.
«Все тоже самое и по “Орешнику”. Да, были разработки, причем разработки уже российского периода времени», — уточнил российский лидер.
Ученые и разработчики думали, что улучшить и согласовывали свою позицию с министерством обороны, как заказчиком.
«В конце концов это дошло и до меня. Я тоже принимал участие в окончательном решение по поводу того производить его, не производить в каком объеме когда и как. И он был сделан. Это новое оружие».
«Орешник» — это ракета средней и меньшей дальности. Некоторые эксперты на Западе полагают, что эта она легко сбивается, особенно в начальной траектории полета.
«Ну, что можно сказать таким экспертам. Существует несколько видов систем ПВО. Это Patriot, это более современные системы THAD. Не знаю есть ли они на Украине, по-моему, нет. Если американцы решат поставить, пусть поставят», — сказал он.
По его мнению, эта система схожа с российской С-400. При этом Patriot можно соотносить с С-300.
«Пускай поставят. Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, может там есть современные ценные для нас решения», — отметил Путин.
Он акцентировал, что говорит это без иронии и на Украине «много наших ребят» и там есть с кем разговаривать.
«Которые вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», — заверил он.
Глава российского государства напомнил, что есть еще система противоракетной обороны, о которой много говорили и дискутировали.
«Мы когда-то упрашивали американцев не создавать эту систему, чтобы нам не пришлось разрабатывать систему преодоления. В конце концов мы это сделали. Помните у нас появился “Авангард”, — рассказал он.
Несмотря на то, что ПРО очень затратная для американских налогоплательщиков она все равно была создана и есть два позиционных района в Румынии и Польше.
«И там и там на боевом дежурстве стоит по 24 противоракеты. Они называются “Стандарт-3”. В Румынии модификация “1Б” дальность поражения 300 километров. Высота поражения от 80 до 250 километров. В Польше более грозное оружие, поновее. Там дальность перехвата уже 1000 километров, а высота 500 километров», — рассказал он.
После чего напомнил, что «Орешник» — оружие средней дальности, а это 1000−1500, 3000 и больше — до 5,5 тысяч.
«Теперь представим себе, что наша система стоит на удалении 200 тысяч километров. Противоракеты, расположенные на территории Польши до него просто не достанут», — констатировал президент России.
Путин пояснил, чтобы долететь ракете на такое расстояние нужно время, а российской системы разведение боевых блоков начинается через несколько секунд.
«И все — поезд ушел. Так что шансов нет никаких чтобы сбить эти ракеты», — резюмировал он.
После чего призвал сделать технологический эксперимент и сконцентрировать западные системы ПВО и ПРО на каком-нибудь объекту в Киеве, а Россия нанесет удар «Орешником».
«Мы к такому эксперименту готовы», — подытожил российский лидер.
В ответ на уточняющий вопрос почему такое название Владимир Путин признался, что не знает.