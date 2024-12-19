Санду обвинила «Газпром» в невыполнении обязательств по поставкам газа

По слова Санду, между компанией «Молдовагаз» и «Газпромом» есть соглашение, которое предусматривает поставки газа в Приднестровье независимо от маршрута транзита.
«Технические возможности существуют, но “Газпром”, похоже, не стремится исполнять свои обязательства», — цитирует президента Молдавии РИА Новости.
По её словам, ситуация с газом для региона остаётся сложной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия должна заплатить за газ, которым пользовалась.
В Министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики выражали недовольство действиями Кишинёва в вопросах поставок газа в регион.