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Санду обвинила «Газпром» в невыполнении обязательств по поставкам газа

Глава Молдавии Майя Санду обвинила российскую компанию «Газпром» якобы в невыполнении обязательств по поставкам газа в Приднестровье.

Источник: AP 2024

По слова Санду, между компанией «Молдовагаз» и «Газпромом» есть соглашение, которое предусматривает поставки газа в Приднестровье независимо от маршрута транзита.

«Технические возможности существуют, но “Газпром”, похоже, не стремится исполнять свои обязательства», — цитирует президента Молдавии РИА Новости.

По её словам, ситуация с газом для региона остаётся сложной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия должна заплатить за газ, которым пользовалась.

В Министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики выражали недовольство действиями Кишинёва в вопросах поставок газа в регион.

Газпром