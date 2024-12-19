Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главной темой жалоб волгоградцев на прямую линию Путина стали жилье и ЖКХ

Чаще всего волгоградцы обращались к президенту по жилищным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, по каким темам чаще всего обращались на прямую линию к Владимиру Путину жители Волгоградской области. Список опубликовали во время трансляции 19 декабря. Все поступившие обращения обработала нейросеть и выдала результат.

Самая больная тема, с которой волгоградцы обращаются за помощью к президенту, — жилье и коммунальные услуги. Помимо жилищного вопроса и проблем ЖКХ жителей региона волнуют инфраструктура, в том числе дороги и транспорт, выплаты семьям участников СВО, медпомощь и низкие пенсии.

ЖКХ