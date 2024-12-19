Главной темой жалоб волгоградцев на прямую линию Путина стали жилье и ЖКХ

Самая больная тема, с которой волгоградцы обращаются за помощью к президенту, — жилье и коммунальные услуги. Помимо жилищного вопроса и проблем ЖКХ жителей региона волнуют инфраструктура, в том числе дороги и транспорт, выплаты семьям участников СВО, медпомощь и низкие пенсии.