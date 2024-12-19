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Владимир Аветисян и Павел Андреев не посетили очную ставку с Вячеславом Федорищевым

Бизнесмен Владимир Аветисян и футбольный агент Павел Андреев не посетили «очную ставку», которую организовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Мероприятие прошло 20 декабря в самарском дворце спорта имени В. Высоцкого.

Глава региона обсудил в прямом эфире вопросы коррупции, в том числе в футболе. В регионе создан антикоррупционный департамент, который активно ведет работу.