Владимир Аветисян и Павел Андреев не посетили очную ставку с Вячеславом Федорищевым

Мероприятие прошло 20 декабря в самарском дворце спорта имени В. Высоцкого.
Глава региона обсудил в прямом эфире вопросы коррупции, в том числе в футболе. В регионе создан антикоррупционный департамент, который активно ведет работу.
Бизнесмен Владимир Аветисян и футбольный агент Павел Андреев не посетили «очную ставку», которую организовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Мероприятие прошло 20 декабря в самарском дворце спорта имени В. Высоцкого.
Глава региона обсудил в прямом эфире вопросы коррупции, в том числе в футболе. В регионе создан антикоррупционный департамент, который активно ведет работу.