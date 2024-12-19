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Путин: Петербург стараются сделать центром судебной системы РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ будут работать над перемещением крупных компаний и даже отдельных государственных органов в регионы. В частности в Петербурге сейчас стараются сосредоточить судебную власть.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Я считаю, что это очень правильно, и некоторые, может быть, даже федеральные органы переводить в различные центры страны, это все-таки подталкивает это развитие. Вот мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге», — сказал Путин в ходе прямой линии.

По словам президента, это «отстегивает» судебную власть от президентского офиса и правительства и делает ее географически более самостоятельной. Вдобавок это придает, в данном случае Петербургу, функции столичного города.

Также, по словам Путина, власти будут работать и над переходом из Москвы в регионы крупных компаний. Хотя это сложный процесс, ведь «из Москвы людей очень сложно утащить» и нужны кадры на местах. Но такой шаг дает толчок развитию регионов и способствует получению ими большего количества налогов, подчеркнул Путин.

Путин Владимир