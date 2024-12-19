Путин: Петербург стараются сделать центром судебной системы РФ

Также, по словам Путина, власти будут работать и над переходом из Москвы в регионы крупных компаний. Хотя это сложный процесс, ведь «из Москвы людей очень сложно утащить» и нужны кадры на местах. Но такой шаг дает толчок развитию регионов и способствует получению ими большего количества налогов, подчеркнул Путин.