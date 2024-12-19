Путин рассказал, что планирует встретиться с Асадом

Президент отметил, что 12 лет назад в Сирии шли активные боевые действия. Он выразил сомнение, что Башар Асад осведомлен о том, что случилось с американским журналистом. «Тем не менее, я обещаю, что обязательно этот вопрос задам», — сказал Владимир Путин. Он отметил, что вопрос о пропаже журналиста также следует задать тем, кто «контролирует ситуацию в Сирии на земле сегодня».