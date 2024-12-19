Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси». Путин сделал заявление о защите Беларуси

Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал защиту Беларуси очень важной компонентой обновленной ядерной доктрины России, передает ТАСС.

Так, Путин заявил, что в России сделают все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Российский лидер также назвал защиту республики очень важной компонентой обновленной ядерной стратегии России.

В частности, говоря об обновленной ядерной доктрине, президент России отметил, что важной является также одна из ее компонент, которая связана с управлением ядерным оружием. И напомнил, что в Кремле объявили, что угрозы в отношении Беларуси будут воспринимать как угрозы России.

— Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать также, как создание аналогичных угроз для самой России, — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание, что все осуществляется по согласованию с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

— Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси, — подчеркнул российский президент.

В ноябре президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где упомянута Беларусь.

А в декабре президенты Беларуси и России приняли Концепцию безопасности Союзного государства 6 декабря.