«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси». Путин сделал заявление о защите Беларуси

Президент России Владимир Путин назвал защиту Беларуси очень важной компонентой обновленной ядерной доктрины России, передает ТАСС.
Так, Путин заявил, что в России сделают все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Российский лидер также назвал защиту республики очень важной компонентой обновленной ядерной стратегии России.
В частности, говоря об обновленной ядерной доктрине, президент России отметил, что важной является также одна из ее компонент, которая связана с управлением ядерным оружием. И напомнил, что в Кремле объявили, что угрозы в отношении Беларуси будут воспринимать как угрозы России.
— Мы объявили о том, что если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать также, как создание аналогичных угроз для самой России, — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин обратил внимание, что все осуществляется по согласованию с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
— Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси, — подчеркнул российский президент.
В ноябре президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где упомянута Беларусь.
А в декабре президенты Беларуси и России приняли Концепцию безопасности Союзного государства 6 декабря.