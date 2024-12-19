«Орешник» в Белоруссии: кому в НАТО стоит беспокоиться больше всего

Политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сказал порталу «Поглед Инфо», что для любых войск, находящихся на территории Польши, «Орешник» станет «смертным приговором». Аналитик отметил, что ракетами можно атаковать военные цели во всех областях Украины со временем подлета от 2 до 4 минут.