Размещение российских гиперзвуковых ракет «Орешник» на территории Белоруссии поставит под угрозу любые возможные планы Североатлантического альянса атаковать республику или Россию, используя государства Восточной Европы в качестве плацдарма. К такому выводу склоняются многие эксперты, анализирующие ситуацию.
Политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сказал порталу «Поглед Инфо», что для любых войск, находящихся на территории Польши, «Орешник» станет «смертным приговором». Аналитик отметил, что ракетами можно атаковать военные цели во всех областях Украины со временем подлета от 2 до 4 минут.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Михаил Оксенюк заявил в студии «Первого информационного», что размещение в республике ракет данного типа сократит время подлета с 15 до 6 минут. В случае вторжения западных войск в страну, подчеркнул политик, ответ будет «незамедлительным».
Писатель и политик Захар Прилепин также отмечал, что после размещения на белорусской территории новые ракеты «станут ближе к НАТО», пишут «Аргументы и Факты». Россия и Белоруссия смогут оперативно отреагировать на любые военные угрозы.
Таким образом, в случае размещения «Орешника» в Белоруссии под ударом ракет в первую очередь окажутся в случае конфликта войска НАТО в соседней Польше. Сократится и время подлета до баз альянса в других странах Восточной Европы, включая прибалтийские республики.