Путин не считает свержение Асада поражением России

«У нас не было войск в Сирии, там были только две наши базы», — сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Президент подчеркнул, что сирийская армия и ее союзники не оказывали сопротивления боевикам.
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия достигла своей цели в Сирии — не допустила создания исламского халифата. Глава государства подчеркнул, что не считает происходящее в Сирии поражением России: «мы пришли, чтобы там не возник террористический анклав».
«У нас не было войск в Сирии, там были только две наши базы», — сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Президент подчеркнул, что сирийская армия и ее союзники не оказывали сопротивления боевикам.
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