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МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве

Польская сторона вручила белорусскому дипломату ноту протеста и предупредила о возможности «симметричного ответа».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве Алексея Понкратенко, сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

«18 декабря 2024 года в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь Алексей Понкратенко», — сказано в сообщении на сайте польского МИД.

Там отметили, что представителю Беларуси выразили недовольство в связи с якобы «агрессивными действиями» белорусских спецслужб по отношению к польским дипломатам.

Понкратенко была вручена нота протеста, и представители Польши предупредили о возможности «симметричного ответа» в случае продолжения провокационных действий.

дипломатия