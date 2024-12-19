МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве Алексея Понкратенко, сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.
«18 декабря 2024 года в МИД был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь Алексей Понкратенко», — сказано в сообщении на сайте польского МИД.
Там отметили, что представителю Беларуси выразили недовольство в связи с якобы «агрессивными действиями» белорусских спецслужб по отношению к польским дипломатам.
Понкратенко была вручена нота протеста, и представители Польши предупредили о возможности «симметричного ответа» в случае продолжения провокационных действий.