Путин высказался о вине пермяка при крушении танкера в Керченском проливе

«Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила, не ушли вовремя в укрытие — некоторые суда ушли в укрытие, и с ними всё нормально, а эти не ушли, — заявил президент. — Да и на якорь встали не там, где было положено. Но это уже пускай соответствующие службы — и Минтранс, и правоохранительные органы — с этим разбираются».