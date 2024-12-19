Путин высказался о вине пермяка при крушении танкера в Керченском проливе

Во время пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря президент упомянул о ходе расследования уголовных дел в отношении капитанов судов, потерпевших крушение в Керченском заливе, одно из которых принадлежит компании из Перми.
Один из вопросов, заданных во время пресс-конференции, касался экологических последствий крушения перевозящих мазут танкеров: на видео, снятом в селе Витязево Краснодарского края, видно, как мазут уже покрыл пляж. Отвечая на вопрос, Владимир Путин отметил, что сейчас действиям капитанов потерпевших крушение судов дают оценку правоохранительные органы.
«Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили соответствующие правила, не ушли вовремя в укрытие — некоторые суда ушли в укрытие, и с ними всё нормально, а эти не ушли, — заявил президент. — Да и на якорь встали не там, где было положено. Но это уже пускай соответствующие службы — и Минтранс, и правоохранительные органы — с этим разбираются».
Напомним, один из танкеров, «Волгонефть-212», принадлежал пермской компании «Кама шиппинг», а его капитан — 34-летний уроженец Перми Леонид Волегов. Ему уже предъявили обвинение в нарушении правил, повлекшем по неосторожности смерть человека: во время ЧП погиб один из членов экипажа.