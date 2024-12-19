Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

«Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского журналиста о том, на какие уступки готова Россия.
Путин заявил, что от переговоров отказывается украинская сторона. «Просто противная сторона в прямом и переносном смысле отказалась от этих переговоров. А результатом переговоров всегда являются компромиссы», — отметил президент. Он напомнил о провале диалога в Стамбуле.
После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров, в том числе в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский говорил, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, рассказывал он. Однако в мае 2022-го переговоры были приостановлены. Позднее Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».
В октябре Путин уже заявлял, что Россия готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены». Исход конфликта должен быть «в пользу России» и исходить «из тех реалий, которые складываются на поле боя», уверен он. «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — подчеркивал Путин. В Кремле говорили, что каких-либо предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.
Киев исключил любые компромиссы по поводу утраченных территорий, а также возможность мирных переговоров с Россией в данный момент, поскольку «позиции сторон абсолютно несопоставимы».