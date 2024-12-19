Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров, в том числе в Стамбуле. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский говорил, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, рассказывал он. Однако в мае 2022-го переговоры были приостановлены. Позднее Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».