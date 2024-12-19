Президент России Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы. Оценку Татарстану глава государства дал в рамках прямой линии.
Владимир Путин вспомнил успешное проведение саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года и сказал, что будут использоваться все возможности столицы Татарстана, которые там были созданы в предыдущие годы.
«Казань, безусловно, один из лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой, мы гордимся Казанью, — сказал Владимир Путин. — Нужно отдать должное Татарстану — чисто все, прибрано, вкусно. В Татарстане люди живут талантливые, люди разных национальностей живут в мире и согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники».