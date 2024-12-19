Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы

«Казань, безусловно, один из лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой, мы гордимся Казанью, — сказал Владимир Путин. — Нужно отдать должное Татарстану — чисто все, прибрано, вкусно. В Татарстане люди живут талантливые, люди разных национальностей живут в мире и согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники».