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Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы

Оценку Татарстану президент дал в рамках прямой линии.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал Казань одним из лучших городов Европы. Оценку Татарстану глава государства дал в рамках прямой линии.

Владимир Путин вспомнил успешное проведение саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года и сказал, что будут использоваться все возможности столицы Татарстана, которые там были созданы в предыдущие годы.

«Казань, безусловно, один из лучших городов Европы. Мы гордимся Москвой, мы гордимся Казанью, — сказал Владимир Путин. — Нужно отдать должное Татарстану — чисто все, прибрано, вкусно. В Татарстане люди живут талантливые, люди разных национальностей живут в мире и согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники».

Путин Владимир