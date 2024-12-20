СМИ: Дания опасается, что российские нефтяные танкеры будут сопровождать военные корабли

Россия, по мнению датской разведки, может разрешить своим военным кораблям сопровождать танкеры, экспортирующие миллионы баррелей нефти через Балтийское море, передает агентство Bloomberg.
За этим могут последовать более ощутимые действия в отношении судов, не соответствующих требованиям страхового покрытия.
И решающую роль в осуществлении этих проверок будет играть Дания, поскольку ее узкие проливы являются важнейшей торговой артерией, через которую российская нефть, согласно Bloomberg, практически беспрепятственно течет с начала конфликта на Украине.
В частности, она может организовать военные учения вблизи территории НАТО, а также создавать помехи в больших географических районах «без учета связи кораблей и самолетов и сигналов GPS». Это, как считают в Дании, «представляет риск недоразумений и мелких столкновений как в Балтийском море, так и в Арктике».
Кроме того, в Дании ожидают, что Россия вынуждена будет предоставить Китаю более широкий доступ к Арктике.
Арктика имеет важное военно-стратегическое значение как район дислокации подводных лодок с ядерным вооружением, которые могут скрываться подо льдом и в случае конфликта наносить удары по большей части Северной Америки, Европы и России, отмечает агентство Reuters.
Россия уделяет приоритетное внимание этому региону и будет демонстрировать силу посредством агрессивного и угрожающего поведения, которое повлечет за собой больший риск эскалации, чем ранее наблюдалось в Арктике.
В Гренландии, полуавтономном регионе Дании, расположена авиабаза Питуффик, являющаяся важным компонентом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении, напомнило Reuters.