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СМИ: Дания опасается, что российские нефтяные танкеры будут сопровождать военные корабли

Служба военной разведки Дании в среду заявила, что российский флот может начать сопровождать так называемые танкеры теневого флота в Датских (Балтийских) проливах, чтобы якобы усилить провокации против стран НАТО, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Россия, по мнению датской разведки, может разрешить своим военным кораблям сопровождать танкеры, экспортирующие миллионы баррелей нефти через Балтийское море, передает агентство Bloomberg.

На этой неделе двенадцать стран Северной Европы, включая Данию, объявили, что введут проверки страховых полисов проходящих российских танкеров.

За этим могут последовать более ощутимые действия в отношении судов, не соответствующих требованиям страхового покрытия.

И решающую роль в осуществлении этих проверок будет играть Дания, поскольку ее узкие проливы являются важнейшей торговой артерией, через которую российская нефть, согласно Bloomberg, практически беспрепятственно течет с начала конфликта на Украине.

Датская разведка также считает, что Россия будет демонстрировать более рискованное поведение в отношении гражданского судоходства и авиации.

В частности, она может организовать военные учения вблизи территории НАТО, а также создавать помехи в больших географических районах «без учета связи кораблей и самолетов и сигналов GPS». Это, как считают в Дании, «представляет риск недоразумений и мелких столкновений как в Балтийском море, так и в Арктике».

Кроме того, в Дании ожидают, что Россия вынуждена будет предоставить Китаю более широкий доступ к Арктике.

Китай воспользуется этим для укрепления своей роли в регионе и продвижения своих планов по созданию военного присутствия.

Арктика имеет важное военно-стратегическое значение как район дислокации подводных лодок с ядерным вооружением, которые могут скрываться подо льдом и в случае конфликта наносить удары по большей части Северной Америки, Европы и России, отмечает агентство Reuters.

Россия уделяет приоритетное внимание этому региону и будет демонстрировать силу посредством агрессивного и угрожающего поведения, которое повлечет за собой больший риск эскалации, чем ранее наблюдалось в Арктике.

Служба военной разведки Дании

В Гренландии, полуавтономном регионе Дании, расположена авиабаза ​​Питуффик, являющаяся важным компонентом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении, напомнило Reuters.