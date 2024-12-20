СМИ: Дания опасается, что российские нефтяные танкеры будут сопровождать военные корабли

В частности, она может организовать военные учения вблизи территории НАТО, а также создавать помехи в больших географических районах «без учета связи кораблей и самолетов и сигналов GPS». Это, как считают в Дании, «представляет риск недоразумений и мелких столкновений как в Балтийском море, так и в Арктике».