Путин рассказал о целях БРИКС

«БРИКС — не инструмент противодействия Западу. Мы не работаем против кого-то, мы работаем за… за интересы участников. Никакой концентрационной повестки в сообществе. Развивается БРИКС быстро. Много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, так как работа выстраивается на взаимном уважении. Все вопросы решаются консенсусом, нет больших и малых государств», — сказал российский лидер.