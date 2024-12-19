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Путин: вокруг Азовского моря построят дорогу по типу Тавриды

Вокруг Азовского моря планируют построить кольцевую дорогу. Об этом заявил президент Путин во время прямой линии «Итоги года».

Источник: Новая Кубань

«Есть план построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, по типу Тавриды в Крыму. Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», — отметил президент.

Он также добавил, что к настоящему моменту уже готова часть этой дороги — от Таганрога до Мариуполя. Протяженность данного участка составляет 40 км.

Ранее «Новая Кубань» писала, что Владимир Путин прокомментировал экологическую катастрофу на Кубани, которая стала последствием крушения двух танкеров в Керченском проливе.