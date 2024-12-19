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«С этого должен начинаться и заканчиваться день»: Путин обратился к губернаторам с ключевым поручением

Ключевой задачей губернаторов России должно стать повышение рождаемости. Об этом заявил президент страны России Путин.

Источник: ЕАН

«Я воспользуюсь случаем и хочу обратиться ко всем губернаторам. С этого [вопросов демографии, — прим. ЕАН] должен начинаться рабочий день и этим же заканчиваться. Народонаселение — это то, что составляет страну. Территория должна быть населена. Мы делаем немало, но, видимо, недостаточно. Мы сможем сказать, что делаем что-то полезное, когда изменим тренд и добьемся показателей».

отметил Путин

Он призвал регионы равняться на Чечню и Тыву. Президент напомнил, что в Советском союзе показатель рождаемости составлял 2%, сейчас он упал до 1,4. «Чтобы обеспечить воспроизводство, нужно поднять до 2,1, чтобы росло население — до 2,3», — пояснил лидер государства.

Ранее депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что российские власти не смогут повысить рождаемость с помощью выплат. Материальный путь решения демографической проблемы ведет к формированию паразитических наклонностей в обществе, считает он. Депутат отметил, что поддержка государства необходима, но она и так сейчас внушительна. В качестве примера Ильтяков привел увеличение количества мест в детских садах, строительство перинатальных центров, снижение детской смертности. По его мнению, нужно воспитывать подрастающее поколение с детского сада.

Путин Владимир