«С этого должен начинаться и заканчиваться день»: Путин обратился к губернаторам с ключевым поручением

«Я воспользуюсь случаем и хочу обратиться ко всем губернаторам. С этого [вопросов демографии, — прим. ЕАН] должен начинаться рабочий день и этим же заканчиваться. Народонаселение — это то, что составляет страну. Территория должна быть населена. Мы делаем немало, но, видимо, недостаточно. Мы сможем сказать, что делаем что-то полезное, когда изменим тренд и добьемся показателей».