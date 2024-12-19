Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов: что думают эксперты

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова привело к возобновлению в России дискуссии о возвращении высшей меры наказания. С призывом вернуть смертную казнь для террористов и их пособников выступил председатель партии «Справедливая Россия — за Правду» и депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Свою позицию политик озвучил на заключительной в 2024 году сессии российского парламента.