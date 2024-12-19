Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов: что думают эксперты

Убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова привело к возобновлению в России дискуссии о возвращении высшей меры наказания. С призывом вернуть смертную казнь для террористов и их пособников выступил председатель партии «Справедливая Россия — за Правду» и депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. Свою позицию политик озвучил на заключительной в 2024 году сессии российского парламента.
Примечательно, что Миронов выступает и за высшую меру наказания для тех, кто содействует террористам, в том числе помогает им осуществлять преступления или скрываться от правосудия. Позицию о необходимости возврата смертной казни политик озвучивал и ранее.
Однако возможность возврата к подобной практике поддерживается не всеми экспертами. Адвокат Владимир Постанюк считает, что главной задачей правосудия выступает не суровость, а неотвратимость наказания. Преступник должен понимать, что его все равно поймают.
Как отмечает адвокат, пока существует вероятность судебной ошибки, смертную казнь восстанавливать нельзя. Для совершивших тяжкие преступления лиц существует пожизненное лишение свободы. В случае выявления судебной ошибки человек остается жив и имеет возможность на реабилитацию. Смертная казнь такое развитие событий исключает.
Условия содержания осужденных пожизненно преступников очень суровы, подчеркивает эксперт. Многие из них сами говорят, что хотели бы смертной казни вместо жизни за решеткой до конца своих дней.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял об отсутствии обсуждения на высшем государственном уровне возможности возврата смертной казни в стране.