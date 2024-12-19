Путин в шутку призвал не слушать Пескова

Путин проводит 19 декабря совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие он начал с ответа на вопрос, как России удается удержаться на плаву и продолжать свой рост «в условиях, когда мир сходит с ума». По его словам, «когда все спокойно, стабильно, размеренно, становится скучно и хочется движухи. Когда же есть движуха, нам кажется, что ужас».