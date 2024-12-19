Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам

КИШИНЕВ, 19 дек — РИА Новости. Власти Молдавии не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями, заявила президент республики Майя Майя Санду.
По итогам прошедших осенью выборов Санду признала, что власти допустили множество ошибок. По ее словам, необходимы изменения в правительственной команде. Санду также добавила, что на многие ошибки ей указали граждане в ходе предвыборных встреч.
«Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком. В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать с гражданами».
Президент также подчеркнула, что необходимо расширить госпрограмму по изучению румынского языка, который она считает государственным языком в Молдавии. «Наша задача — обеспечивать равенство возможностей для всех граждан. Знать государственный язык страны важно», — пояснила она.
В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова «молдавский язык» были заменены на «румынский язык» в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.