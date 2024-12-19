За два года государству возвращено 12,1 млн га земель

«Вместе с тем, рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель переформатирована в республиканскую комиссию. Основной задачей ее является контроль за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов», — отметили в КУЗР.