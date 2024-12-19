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За два года государству возвращено 12,1 млн га земель

Участки или не использовались по назначению, или были выданы незаконно.

За два года в собственность государства в Казахстане было возвращено 12,1 млн га земель, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по управлению земельными ресурсами.

«12,1 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель возвращено государству с 2022 года. Данная работа была проведена КУЗР МСХ РК совместно с комиссией “Жер аманаты” при партии “AMANAT”. После принятия соответствующих мер, землепользователи приступили к освоению земель на площади 3,7 млн га», — сообщает комитет.

Уточняется, что из возвращенных в государственную собственность земель на сегодня перераспределены 4,8 млн га земель.

«Вместе с тем, рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель переформатирована в республиканскую комиссию. Основной задачей ее является контроль за перераспределением земель для нужд сельского населения, а также рациональным использованием земельных ресурсов», — отметили в КУЗР.

Кроме того, на этапе проработки находится вопрос продолжения права землепользования для действующих сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции, обеспечивающих уплату налогов, привлечение инвестиций и развитие соответствующих сельских территорий.