Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья

Он также обратил внимание на то, что ни президент, ни премьер-министр Молдавии не делают Серебряну замечания, не останавливают его, не говорят о том, что неправильно так говорить и некорректно. «Нет, они, вероятно, поддерживают такую позицию по отношению к Приднестровью, предлагая нам умереть либо от голода, либо от холода… Другой политик обвиняет во всем Российскую Федерацию, говорит, что Россия держит Приднестровье в заложниках. Ну и так далее… Но я хочу заведомо расстроить молдавских политиков. Не будет такого. Не будет краха. Не будет той беды, которой они хотят для Приднестровья», — подытожил Красносельский.