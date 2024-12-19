Путин дал россиянам совет, как не стать жертвой мошенников

«Нет, таких знакомых у меня нет, но есть правда люди, это точно знакомые мои, которые мне сообщали, что им звонят, им звонили… Как только они слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные, в конечном итоге, с какими-то действиями, они сразу кладут трубку. Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.