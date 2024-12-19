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Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья — номинантов премии «ПРЕГРАД НЕТ». Торжественное мероприятие состоялось в Государственном академическом музыкальном театре.

По данным главы республики, на участие в конкурсе в 2024 году подали заявки 280 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Глава региона отметил, что конкурс «ПРЕГРАД НЕТ» является одним из самых важных социальных проектов Крыма, вызывающий неподдельные эмоции и глубокое уважение.

«Главное, что отличает ребят и их родителей, — это желание жить и двигаться вперед, это сила духа, которая заставляет не сдаваться, не останавливаться перед препятствиями, несмотря на любые, даже самые сложные и тяжелые испытания, и достигать новых вершин», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма назвал участников конкурса примером для всех нас.

Ранее Сергей Аксенов наградил пять многодетных семей Крыма грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года семьи. Среди них — семьи, воспитывающие 10 и 11 детей.