Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья

«Главное, что отличает ребят и их родителей, — это желание жить и двигаться вперед, это сила духа, которая заставляет не сдаваться, не останавливаться перед препятствиями, несмотря на любые, даже самые сложные и тяжелые испытания, и достигать новых вершин», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.