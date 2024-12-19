Владимир Путин ответил на вопрос пенсионерки из Казани о телефонных мошенниках

«Банки научились выдавать кредиты быстро, моментально, можно сказать. Но они обязаны проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита, — сказал Владимир Путин. — То, что происходит сейчас, вызывает тревогу. Объемы жульничества просто зашкаливают. Более 250 млрд рублей выманили мошенники с Украины у граждан России».