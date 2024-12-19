Владимир Путин ответил на вопрос пенсионерки из Казани о телефонных мошенниках

Елена Маркелова из Казани задала вопрос Владимиру Путину в рамках прямой линии о телефонных мошенниках. Пенсионерка рассказала, что злоумышленники взломали ее кабинет на госуслугах, после чего оформили на ее имя кредит на сумму 1,9 млн рублей.
«Как при моей небольшой пенсии выдали такой кредит, не запрашивая подтверждения доходов? Сумма платежа превышает мой ежемесячный доход. Я считаю, что заявки нужно проверять более тщательно, тем более, от лиц пожилого возраста», — обратилась Маркелова к Путину.
Президент согласился, что проблема для страны актуальная и весьма острая.
«Банки научились выдавать кредиты быстро, моментально, можно сказать. Но они обязаны проверять платежеспособность клиентов перед выдачей кредита, — сказал Владимир Путин. — То, что происходит сейчас, вызывает тревогу. Объемы жульничества просто зашкаливают. Более 250 млрд рублей выманили мошенники с Украины у граждан России».
Президент предложил выдавать кредиты до 50 тысяч рублей онлайн, до 200 тысяч — хотя бы в течение нескольких часов, а свыше этой суммы — растягивать процесс на несколько дней.