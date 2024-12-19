Путин рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Зеленским

Президент отметил, что тезисы России ранее уже были изложены, в том числе в его выступлении перед МИД РФ в июне. «Если кто-то пойдет на выборы (на Украине.— “Ъ”), получит легитимность… Мы будем с любым человеком разговаривать. В том числе и с Зеленским. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью находится под главой режима. Это чисто формальный юридический вопрос», — сказал господин Путин.