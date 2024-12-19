Путин сделал громкое заявление о многочасовых пробках на подъезде к Адлеру

Он ярко прокомментировал ситуацию с пробками на подъезде к Черноморскому побережью, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, обеспечить въезд в Сочи и необходимо уничтожить пробки на подходе к Адлеру. Особенно в туристический сезон, когда люди стоят там часами, — заявил Путин.
Как объяснил глава государства, заторы в этой части курорта возникли со времен подготовки к Олимпиаде 2014 года.
— В этом месте построили обходную дорогу для Сочи, а потом оказалось, что осталось узкое горлышко — старая дорога. Она немножко отремонтирована, но все равно два потока сливаются в один, — дополнил президент России.
Напомним, количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн. В обработке обращений граждан помогал ИИ GigaChat. Чаще всего жители страны обращались с жилищными вопросами, медицинским обслуживанием, транспортная доступность и состояние дорог.