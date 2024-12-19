Премьер Головченко назвал особенность в ДНК белорусов

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко раскрыл особенность ДНК белорусов, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Во время вручения госнаград представителям различных сфер глава правительства отметил, что Беларусь является уникальной страной с богатой историей и культурой. А каждого из белорусов Головченко назвал частичкой большого целого.
Премьер сказал также, что первая ассоциация и даже особенность в ДНК белорусов связаны с трудолюбием.
— И это не просто стереотип, а, наверное, одна из базовых черт нашего национального характера. Можно сказать, что труд в ДНК белорусского народа, — прокомментировал премьер.
Головченко обратил внимание на то, что эту ценность белорусы передают из поколения в поколение. И что добросовестный труд всегда очень ценится, оставаясь основой нашей идентичности.
А резюмируя, премьер отметил, что белорусы всегда понимали, что только собственным трудом и усердием строится «собственное настоящее и будущее».
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