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Путин рассказал, с кем Россия будет подписывать документы о мире

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подписывать документы о мире Россия будет только с представителем легитимных органов власти Украины, это формальный юридический вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все», — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от «Сбера» GigaChat.

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>.

Путин Владимир