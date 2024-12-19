Американский журналист сбежал с пресс-конференции Путина

«Хм. Видимо, американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия», — добавил журналист.
Позже Зарубин уточнил, что корреспондент покинул пресс-конференцию из-за собственного эфира.
В четверг Путин отвечал на вопросы журналистов, включая Кира Харди Бреннана-Симмонса. Так, по словам представителя телеканала NBC, при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении. На это Путин ответил, что придерживается другой точки зрения.
«Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной. Хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”, — процитировал президент Марка Твена.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу передачи превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые применили нейросеть от «Сбера» GigaChat.