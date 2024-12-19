Американский журналист сбежал с пресс-конференции Путина

В четверг Путин отвечал на вопросы журналистов, включая Кира Харди Бреннана-Симмонса. Так, по словам представителя телеканала NBC, при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении. На это Путин ответил, что придерживается другой точки зрения.