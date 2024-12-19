Путин назвал Израиль главным бенефициаром событий в Сирии

16 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удары по военным объектам Сирии в Латакии и Тартусе. СМИ назвали это самыми мощными ударами по региону с 2012 года. На прошлой неделе израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС Сирии, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности. По данным израильской армии, было нанесено не менее 250 ударов. ЦАХАЛ заявлял, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы вооружение не попало в руки боевиков.