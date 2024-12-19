Путин выступил против блокировок интернет-платформ

Президент пояснил, что в результате поиска вместо данных, например, о культуре и музыке могут вылезать какие-то вещи, которые совершенно к этому не относятся, а являются «пропагандой какой-то политической платформы». Также, по его словам, западные платформы могут «изымать из оборота имена артистов и политических деятелей», что нарушает российские законы.