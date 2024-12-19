Собчак задала вопрос Путину о помощи жителям приграничья

— Средства на помощь Курской области уже выделены. То же самое будет и с другими регионами… Вопросом единого окна обязательно займемся и подумаем, как это сделать, — сказал российский лидер.
Он также отдельно выделил волонтеров, отметив их деятельность в опасных условиях, и выразил им благодарность.
Владимир Путин также рассказал, что трудоустройство участников СВО — одна из важнейших задач государственного фонда «Защитники Отечества».
Путин прокомментировал напряженное состояние в мире. Он сказал, что «когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно — всем хочется движухи. Как только начинается движуха, то нам страшно».
В Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина. Он отвечает на вопросы простых россиян и представителей СМИ. Обращения граждан обрабатываются через кол-центры, которые впервые оснащены искусственным интеллектом. Главное из заявлений президента России — в материале «Вечерней Москвы».