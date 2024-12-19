Собчак задала вопрос Путину о помощи жителям приграничья

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, ответил на вопрос журналистки Ксении Собчак о помощи пострадавшим в приграничье и о том, можно ли сделать единое окно, чтобы совместить все общественные, гражданские инициативы в ходе прямой линии в Гостином дворе.