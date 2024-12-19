Олжас Бектенов ознакомился с развитием черной металлургии Рудном

Олжас Бектенов также посетил Рудненскую ТЭЦ, входящую в состав ССГПО. Директор предприятия Василий Новосёлов доложил о проводимой модернизации и работе электростанции. При подготовке к осенне-зимнему периоду был выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования. На складе сформирован необходимый запас топлива и материалов. С целью снижения воздействия на окружающую среду реализуется проект автоматизированной системы мониторинга эмиссий на дымовых трубах, что позволяет в круглосуточном режиме оперативно реагировать на любые изменения в технологическом процессе.