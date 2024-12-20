Asia Times: соперничество Эрдогана и Нетаньяху по поводу будущего Сирии обостряется

Израиль явно обеспокоен приходом к власти исламистской группировки и превращением Сирии в джихадистское государство, хотя лидер ХТШ* Абу Мухаммед аль-Джулани дал понять, что не хочет конфликта с Израилем. Он также пообещал не использовать Сирию в качестве плацдарма для нападений на Израиль. В то же время аль-Джулани призвал Израиль уйти с территории Сирии в соответствии с соглашением 1974 года, которое последовало за войной Судного дня 1973 года.