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Asia Times: соперничество Эрдогана и Нетаньяху по поводу будущего Сирии обостряется

Падение режима Башара Асада в Сирии открыло новый фронт геополитического соперничества на Ближнем Востоке. Израиль и Турция видят в этом возможность продвигать свои противоречивые интересы национальной и региональной безопасности, пишет Амин Сайкал в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Новое соперничество

При их нынешних лидерах, премьер-министре Биньямине Нетаньяху и президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отношения между двумя странами резко ухудшились в последние годы. Это создает почву для ожесточенного противостояния из-за Сирии, говорится в статье.

Турция поддержала наступление, возглавляемое суннитской повстанческой группировкой Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация), с целью отстранения Асада от власти, и тем самым нанесла удар в спину традиционным союзникам Сирии Ирану и России.

Теперь Эрдоган позиционирует себя как фактического лидера суннитского мусульманского мира и хочет, чтобы Турция стала одной из доминирующих держав в регионе.

Он уже успел заявить, что, если бы Османская империя была разделена по-другому после поражения в Первой мировой войне, несколько сирийских городов, включая Алеппо и Дамаск, были бы частью современной Турции.

После падения Асада Турция незамедлительно открыла свое посольство в Дамаске и предложила помощь ХТШ* в формировании нового исламистского порядка в стране. В рамках этого Эрдоган выступил против любых уступок со стороны ХТШ* поддерживаемому США курдскому меньшинству на северо-востоке Сирии, которое он считает сторонником курдских сепаратистов в Турции.

Тем временем Израиль воспользовался вакуумом власти в Сирии для продвижения своих территориальных и оборонных амбиций.

Он вторгся на сирийскую часть стратегических Голанских высот и провел массированную бомбардировку военных объектов по всей Сирии. Министр иностранных дел Израиля заявил, что уничтожение этих объектов, включая склады боеприпасов, истребители, ракеты и хранилища химического оружия, необходимо для того, чтобы они не попали в «руки экстремистов», которые могут представлять угрозу еврейскому государству.

Турция рассматривает недавние действия Израиля в Сирии и на оккупированных Голанских высотах как захват территории. Действия Израиля также осудили арабские страны, которые требуют уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Израиль явно обеспокоен приходом к власти исламистской группировки и превращением Сирии в джихадистское государство, хотя лидер ХТШ* Абу Мухаммед аль-Джулани дал понять, что не хочет конфликта с Израилем. Он также пообещал не использовать Сирию в качестве плацдарма для нападений на Израиль. В то же время аль-Джулани призвал Израиль уйти с территории Сирии в соответствии с соглашением 1974 года, которое последовало за войной Судного дня 1973 года.

Заклятые враги

Эрдоган, умеренный исламистский президент Турции, долгое время поддерживал Палестину и яростно критиковал Израиль.

Но с начала войны в секторе Газа отношения между двумя странами обострились.

Эрдоган призвал «арабо-исламский фронт» остановить «геноцид» Израиля в секторе Газа, а также осудил вторжение Израиля в Ливан в начале этого года.

Между тем Нетаньяху нападал на Эрдогана на протяжении многих лет. Он называл его «шуткой» и «диктатором», а также обвинил Эрдогана в «геноциде» курдского народа.

Роль США

Вашингтон, который является союзником как Турции, так и Израиля, предпринял интенсивные дипломатические усилия, чтобы гарантировать, что Сирия под руководством ХТШ* будет двигаться в благоприятном для США направлении.

Интересы США включают поддержку ХТШ* курдских союзников Америки на северо-востоке Сирии и постоянное присутствие 1000 американских солдат в стране. США также хотят, чтобы новая сирийская власть препятствовала восстановлению террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Кроме того, США придется вмешаться в геополитическое соперничество между Израилем и Турцией в Сирии. Некоторые наблюдатели не исключают израильско-турецкого военного столкновения, если Израиль превратит по его словам временно оккупированную буферную зону на сирийской стороне Голанских высот в постоянное территориальное приобретение.

Это не означает, что война между ними неизбежна, но сталкивающиеся интересы Анкары и Тель-Авива и масштаб взаимной враждебности, безусловно, вышли на новый уровень.

На данном этапе будущее Сирии и региона висит на волоске, и только время покажет, как будет развиваться ситуация и сможет ли ХТШ* создать всеобъемлющую политическую систему и объединить балканизированную Сирии.

* запрещенная в РФ террористическая организация