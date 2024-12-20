Asia Times: соперничество Эрдогана и Нетаньяху по поводу будущего Сирии обостряется

Новое соперничество
При их нынешних лидерах, премьер-министре Биньямине Нетаньяху и президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отношения между двумя странами резко ухудшились в последние годы. Это создает почву для ожесточенного противостояния из-за Сирии, говорится в статье.
Турция поддержала наступление, возглавляемое суннитской повстанческой группировкой Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация), с целью отстранения Асада от власти, и тем самым нанесла удар в спину традиционным союзникам Сирии — Ирану и России.
Он уже успел заявить, что, если бы Османская империя была разделена по-другому после поражения в Первой мировой войне, несколько сирийских городов, включая Алеппо и Дамаск, были бы частью современной Турции.
После падения Асада Турция незамедлительно открыла свое посольство в Дамаске и предложила помощь ХТШ* в формировании нового исламистского порядка в стране. В рамках этого Эрдоган выступил против любых уступок со стороны ХТШ* поддерживаемому США курдскому меньшинству на северо-востоке Сирии, которое он считает сторонником курдских сепаратистов в Турции.
Он вторгся на сирийскую часть стратегических Голанских высот и провел массированную бомбардировку военных объектов по всей Сирии. Министр иностранных дел Израиля заявил, что уничтожение этих объектов, включая склады боеприпасов, истребители, ракеты и хранилища химического оружия, необходимо для того, чтобы они не попали в «руки экстремистов», которые могут представлять угрозу еврейскому государству.
Турция рассматривает недавние действия Израиля в Сирии и на оккупированных Голанских высотах как захват территории. Действия Израиля также осудили арабские страны, которые требуют уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Израиль явно обеспокоен приходом к власти исламистской группировки и превращением Сирии в джихадистское государство, хотя лидер ХТШ* Абу Мухаммед аль-Джулани дал понять, что не хочет конфликта с Израилем. Он также пообещал не использовать Сирию в качестве плацдарма для нападений на Израиль. В то же время аль-Джулани призвал Израиль уйти с территории Сирии в соответствии с соглашением 1974 года, которое последовало за войной Судного дня 1973 года.
Заклятые враги
Эрдоган, умеренный исламистский президент Турции, долгое время поддерживал Палестину и яростно критиковал Израиль.
Эрдоган призвал «арабо-исламский фронт» остановить «геноцид» Израиля в секторе Газа, а также осудил вторжение Израиля в Ливан в начале этого года.
Между тем Нетаньяху нападал на Эрдогана на протяжении многих лет. Он называл его «шуткой» и «диктатором», а также обвинил Эрдогана в «геноциде» курдского народа.
Роль США
Интересы США включают поддержку ХТШ* курдских союзников Америки на северо-востоке Сирии и постоянное присутствие 1000 американских солдат в стране. США также хотят, чтобы новая сирийская власть препятствовала восстановлению террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
Кроме того, США придется вмешаться в геополитическое соперничество между Израилем и Турцией в Сирии. Некоторые наблюдатели не исключают израильско-турецкого военного столкновения, если Израиль превратит — по его словам — временно оккупированную буферную зону на сирийской стороне Голанских высот в постоянное территориальное приобретение.
На данном этапе будущее Сирии и региона висит на волоске, и только время покажет, как будет развиваться ситуация и сможет ли ХТШ* создать всеобъемлющую политическую систему и объединить балканизированную Сирии.
* запрещенная в РФ террористическая организация