Экс-директор омского телеканала Малькевич задал вопрос Путину

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным свой вопрос главе государства задал экс-руководитель омского 12 канала Александр Малькевич. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков представил его военкором ТВ-3.
Александр Малькевич задал президенту вопрос о работе фонда «Защитники Отечества». Президент отметил, что фонд был учрежден после его встречи с матерями участников специальной военной операции (СВО) и вдовами. Путин отметил, что существующие методы поддержки не были достаточными для помощи военнослужащим, получившим инвалидность, и семьям, потерявшим родных.
Президент подчеркнул, что фонд будет заниматься решением социальных вопросов, обеспечением пособий и выплат для тех военнослужащих, которые в силу разных причин ушли с военной службы и нуждаются в помощи. Важным направлением работы фонда остаётся трудоустройство участников СВО, но в последнее время, по словам президента, складывается хороший тренд на получение помощи в сфере спорта и культуры.
По словам президента, в современных условиях существует множество возможностей для трудоустройства, включая IT, медицину и спорт. «Глаза горят, подготовка есть», — сказал Путин, подчеркивая, что фонд будет активно работать над созданием условий для успешной интеграции военнослужащих в гражданскую жизнь.
Кроме того, Путин сообщил о повышении выплат за тяжёлые ранения до 4 миллионов рублей, а также о решении выплатить всем военнослужащим, получившим ранение, задним числом. «Эту работу тоже организует фонд», — добавил он.