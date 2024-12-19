Экс-директор омского телеканала Малькевич задал вопрос Путину

Президент подчеркнул, что фонд будет заниматься решением социальных вопросов, обеспечением пособий и выплат для тех военнослужащих, которые в силу разных причин ушли с военной службы и нуждаются в помощи. Важным направлением работы фонда остаётся трудоустройство участников СВО, но в последнее время, по словам президента, складывается хороший тренд на получение помощи в сфере спорта и культуры.