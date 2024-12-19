Убежавший с прямой линии с Путиным журналист американского канала вернулся спустя час

Ранее сообщалось, что Путин, отвечая на вопрос Симмонса, пообещал спросить сложившего с себя полномочия главу Сирии Башара Асада о пропаже Тайса. Российский лидер также отметил, что пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву, однако планирует это сделать.