Регион готовится встретить 80-летие Калининградской области

Губернатор отметил, что работа по подготовке к празднованию уже началась, и предварительный план мероприятий уже составлен. Участники сессии обсудили продвижение и брендирование региона, а также предложили провести культурно-просветительские мероприятия, патриотические акции и инфраструктурные идеи.