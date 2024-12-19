Регион готовится встретить 80-летие Калининградской области

Мероприятие прошло в областном историко-художественном музее с участием представителей власти, культуры, образования, общественных организаций и студентов.
Губернатор отметил, что работа по подготовке к празднованию уже началась, и предварительный план мероприятий уже составлен. Участники сессии обсудили продвижение и брендирование региона, а также предложили провести культурно-просветительские мероприятия, патриотические акции и инфраструктурные идеи.
Губернатор призвал калининградцев активно участвовать в обсуждении плана празднования и предложил организовать онлайн-опрос для получения предложений. Итогом сессии станет сбор и обработка всех предложений для обсуждения на следующем совещании в начале 2025 года.