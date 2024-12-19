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Регион готовится встретить 80-летие Калининградской области

В Калининградской области готовятся к празднованию 80-летия региона. Стратегическая сессия под руководством губернатора Алексея Беспрозванных была организована для формирования плана мероприятий.

Источник: KaliningradToday

Мероприятие прошло в областном историко-художественном музее с участием представителей власти, культуры, образования, общественных организаций и студентов.

Губернатор отметил, что работа по подготовке к празднованию уже началась, и предварительный план мероприятий уже составлен. Участники сессии обсудили продвижение и брендирование региона, а также предложили провести культурно-просветительские мероприятия, патриотические акции и инфраструктурные идеи.

Губернатор призвал калининградцев активно участвовать в обсуждении плана празднования и предложил организовать онлайн-опрос для получения предложений. Итогом сессии станет сбор и обработка всех предложений для обсуждения на следующем совещании в начале 2025 года.