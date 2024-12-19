Путин рассказал анекдот о слове из трех букв

Так он ответил на просьбу журналиста издания «Аргументы недели. Узбекистан» Андрея Князева прокомментировать мнение ученых, считающих, что в течение 10−12 лет страны Европы, США, Япония «могут уйти под воду или погибнуть». «А люди-то останутся! Они же к нам начнут проситься, Владимир Владимирович! А они против нас. Может быть, им заранее рассказать об этом?» — сказал журналист. Владимир Путин, рассказав анекдот, ответил, что под угрозой затопления могут оказаться и российские прибрежные регионы. По словам президента, «думать надо о доме», то есть о климатической ситуации в российских регионах.