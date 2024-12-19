Минобороны Беларуси внедряет искусственный интеллект

МИНСК, 19 дек — Sputnik. В Научно-исследовательском институте подвели итоги научной работы в белорусской армии в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минобороны.
По словам замначальника Генштаба по научной работе Виктора Тумара, в настоящее время ведется около 100 научных и исследовательских проектов. Также идет разработка 50 опытных конструкторских работ.
«Мы работаем очень плотно в области развития беспилотных летательных аппаратов в контрбатарейной борьбе».
Виктор Тумар сообщил, что белорусские военные ученые занимаются работами «в области нейросетевых технологий, то есть развития искусственного интеллекта, внедрения его непосредственно в образцы вооружения и техники».
Также он обратил внимание на то, что военные ученые занимаются разработкой собственного специального программного обеспечения.
Ранее стало известно, что перед белорусским оборонно-промышленным комплексом была поставлена задача разработать собственный артиллерийский радиолокационный комплекс для ведения контрбатарейной борьбы.
В Госкомвоенпроме рассказали, что соответствующее тактико-техническое задание было разработано и определен исполнитель опытно-конструкторских работ.