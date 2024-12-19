Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Беларуси внедряет искусственный интеллект

Оборонно-промышленный комплекс республики совместно с военными учеными занимается разработками собственных беспилотников и программного обеспечения.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 19 дек — Sputnik. В Научно-исследовательском институте подвели итоги научной работы в белорусской армии в 2024 году, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По словам замначальника Генштаба по научной работе Виктора Тумара, в настоящее время ведется около 100 научных и исследовательских проектов. Также идет разработка 50 опытных конструкторских работ.

«Мы работаем очень плотно в области развития беспилотных летательных аппаратов в контрбатарейной борьбе».

рассказал замначальника Генштаба

Виктор Тумар сообщил, что белорусские военные ученые занимаются работами «в области нейросетевых технологий, то есть развития искусственного интеллекта, внедрения его непосредственно в образцы вооружения и техники».

Также он обратил внимание на то, что военные ученые занимаются разработкой собственного специального программного обеспечения.

Ранее стало известно, что перед белорусским оборонно-промышленным комплексом была поставлена задача разработать собственный артиллерийский радиолокационный комплекс для ведения контрбатарейной борьбы.

В Госкомвоенпроме рассказали, что соответствующее тактико-техническое задание было разработано и определен исполнитель опытно-конструкторских работ.

технологии