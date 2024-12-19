Самарцы спросили Владимира Путина о внешней и внутренней политике

Если вопросы по четырем темам, касающиеся коммунальной сферы, медицины, поддержки участников СВО и членов их семей, строительства и ремонта дорог и инфраструктуры задавались жителями практически всех регионов, то про темой политики интересовались очень редко. Жители Самарской области стали исключением, показав свою активную позицию.