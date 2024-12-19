Самарцы спросили Владимира Путина о внешней и внутренней политике

В ходе «Прямой линии» в прямом эфире публиковалась статистика самых популярных вопросов, которые задавались жителями регионов президенту Владимиру Путину. ТОП-5 самых актуальных тем для самарцев: жилье и ЖКХ, здравоохранение, помощь участникам СВО и их семьям, вопросы внутренней и внешней политики, дороги и инфраструктура.
Если вопросы по четырем темам, касающиеся коммунальной сферы, медицины, поддержки участников СВО и членов их семей, строительства и ремонта дорог и инфраструктуры задавались жителями практически всех регионов, то про темой политики интересовались очень редко. Жители Самарской области стали исключением, показав свою активную позицию.
Напоминаем, что все вопросы, поступившие на «Прямую линию», будут обработаны и переданы в регионы для дальнейшего решения.