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Путин рассказал жительнице Новосибирска, как привлечь кадры в сельскую местность

Журналист канала ОТС Светлана Ширшкова задала Владимиру Путину вопрос — «Как привлечь новые кадры и сохранять тех кто уже проживает на селе?».

Источник: РИА "Новости"

Российский президент ответил журналистке следующее:

«Это очень важный вопрос потому что сельская хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Она развивается хорошим темпом. Сельская ипотека 3% в год, и нас не может это не радовать, то что происходит в сельском хозяйстве. (…).Социальные вопросы на селе, культура, образование — это важные вопросы. Есть программа социально-экономического развития села, она в целом обеспечена финансированием. Конечно и этого мало, но самое главное — это повышение уровня благосостояния население, проживающего внутри этих населенных пунктов», — подчеркнул Путин.

Владимир Владимирович отметил, что этому будет уделяться особое внимание.

Путин Владимир