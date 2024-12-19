Путин рассказал жительнице Новосибирска, как привлечь кадры в сельскую местность

«Это очень важный вопрос потому что сельская хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Она развивается хорошим темпом. Сельская ипотека 3% в год, и нас не может это не радовать, то что происходит в сельском хозяйстве. (…).Социальные вопросы на селе, культура, образование — это важные вопросы. Есть программа социально-экономического развития села, она в целом обеспечена финансированием. Конечно и этого мало, но самое главное — это повышение уровня благосостояния население, проживающего внутри этих населенных пунктов», — подчеркнул Путин.