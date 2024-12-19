Путин рассказал о проблемах здравоохранения в регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил о проблемах здравоохранения в регионах России, отметив, что вопросы медицины занимают второе место по важности. По его словам, проблемы имеются в первичном звене здравоохранения, и их решение зависит от местных властей.
«Вопросы медицины стоят на втором месте и являются очень важными во всех странах. Спасибо, что отметили ремонт поликлиники — это значит, что что-то происходит. По кадровой ситуации в стационарах вопросов нет, однако в первичном звене они имеются. Понятный вывод: вопрос организации здравоохранения в регионах РФ остается актуальным».
Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что решение подобных проблем зависит от местных властей. Также была отмечена необходимость подготовки кадров и привлечения абитуриентов, что уже начинает приносить плоды с увеличением числа специалистов, заключил Путин.