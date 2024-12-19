Путин рассказал о проблемах здравоохранения в регионах РФ

«Вопросы медицины стоят на втором месте и являются очень важными во всех странах. Спасибо, что отметили ремонт поликлиники — это значит, что что-то происходит. По кадровой ситуации в стационарах вопросов нет, однако в первичном звене они имеются. Понятный вывод: вопрос организации здравоохранения в регионах РФ остается актуальным».