Кондратьев: дорога Джубга-Сочи — долгожданный объект

В ходе прямого эфира (6+) Владимир Путин говорил об необходимости развивать дорожную инфраструктуру на юге страны, в частности о строительстве автомобильной дороги Джубга-Сочи. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность за содействие в решении вопросов, чтобы «расшить пробки на подъезде» к курортам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) руководителя региона.