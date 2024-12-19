Кондратьев: дорога Джубга-Сочи — долгожданный объект

В ходе прямого эфира (6+) Владимир Путин говорил об необходимости развивать дорожную инфраструктуру на юге страны, в частности о строительстве автомобильной дороги Джубга-Сочи. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность за содействие в решении вопросов, чтобы «расшить пробки на подъезде» к курортам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) руководителя региона.
Президент отметил необходимость расширения пропускной способности на подъезде к Адлеру. Это необходимо, потому, что здесь в сезон отпусков наблюдаются значительные заторы.
— Благодарен Владимиру Владимировичу за позицию, для нас эта трасса — долгожданный объект, который сделает путь максимально сделает путь максимально комфортным, — сказал губернатор Кубани.
Ранее президент отметил, что Черноморское побережье требует дорожных изменений.
— Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, обеспечить въезд в Сочи и необходимо уничтожить пробки на подходе к Адлеру. Особенно в туристический сезон, когда люди стоят там часами, — заявил Путин.
По словам главы государства, строительством магистрали Москва-Адлер займутся компании из Чечни.