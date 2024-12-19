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Кондратьев: дорога Джубга-Сочи — долгожданный объект

Новая дорога значительно сократит пробки в «горячий» сезон.

Источник: РИА "Новости"

В ходе прямого эфира (6+) Владимир Путин говорил об необходимости развивать дорожную инфраструктуру на юге страны, в частности о строительстве автомобильной дороги Джубга-Сочи. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность за содействие в решении вопросов, чтобы «расшить пробки на подъезде» к курортам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram (18+) руководителя региона.

Президент отметил необходимость расширения пропускной способности на подъезде к Адлеру. Это необходимо, потому, что здесь в сезон отпусков наблюдаются значительные заторы.

— Благодарен Владимиру Владимировичу за позицию, для нас эта трасса — долгожданный объект, который сделает путь максимально сделает путь максимально комфортным, — сказал губернатор Кубани.

Ранее президент отметил, что Черноморское побережье требует дорожных изменений.

— Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, обеспечить въезд в Сочи и необходимо уничтожить пробки на подходе к Адлеру. Особенно в туристический сезон, когда люди стоят там часами, — заявил Путин.

По словам главы государства, строительством магистрали Москва-Адлер займутся компании из Чечни.