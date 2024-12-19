Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для удара «Орешником»

Первый удар новейшей ракетой «Орешник» Россия нанесла 21 ноября в ответ на атаки по российской территории западными дальнобойными ракетами. Удар был нанесен по военно-промышленному предприятию в Днепре. Неделю спустя Путин заявил, что военные подбирают другие цели для ударов «Орешником» на территории Украины, в том числе ими могут быть центры принятия решений в Киеве.