Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для удара «Орешником»

Путин в ходе своей прямой линии заявил, что западные противоракеты не смогут перехватить «Орешник», и предложил «провести высокотехнологичную дуэль XXI века»: определить «какой-то объект для поражения… скажем, в Киеве» и сосредоточить там «все свои силы ПВО и ПРО». Россия нанесет удар «Орешником» и «посмотрим, что будет».
«Можно я выберу [цель], Владимир Владимирович?» — спросил Кадыров в своем посте.
Первый удар новейшей ракетой «Орешник» Россия нанесла 21 ноября в ответ на атаки по российской территории западными дальнобойными ракетами. Удар был нанесен по военно-промышленному предприятию в Днепре. Неделю спустя Путин заявил, что военные подбирают другие цели для ударов «Орешником» на территории Украины, в том числе ими могут быть центры принятия решений в Киеве.
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назвал партнерам страны системы ПВО, которые «могут сработать» против «Орешника».
Максимальная дальность поражения новой ракеты — 5,5 тыс. км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч). Ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области.