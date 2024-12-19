Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына

«Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, я бы не осуждал его за это», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Действующий президент США ранее помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысяч человек. Это произошло на фоне решения Байдена о помиловании его сына Хантера, которого привлекали по двум уголовным делам. Американский лидер указал, что считает преследование сына несправедливым. До этого он неоднократно заявлял, что помилования Хантера не будет.