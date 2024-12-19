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Путин прокомментировал помилование Байденом своего сына

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя помилование президентом США Джо Байденом сына, заявил, что в нем оказалось больше человека, чем политика, отметив, что не стал бы его за это осуждать.

Источник: AP 2024

«Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека, я бы не осуждал его за это», — сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Действующий президент США ранее помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысяч человек. Это произошло на фоне решения Байдена о помиловании его сына Хантера, которого привлекали по двум уголовным делам. Американский лидер указал, что считает преследование сына несправедливым. До этого он неоднократно заявлял, что помилования Хантера не будет.

Байден Джо
Путин Владимир