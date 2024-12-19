Свердловчане пожаловались президенту Путину на проблемы с медициной

Жители Свердловской области обратились к президенту России Владимиру Путину. Уральцы пожаловались на медицину, ЖКХ и пенсии. Также были заявлен вопросы от ветеранов и участников боевых действий в ходе прямой линии, проходящей 19 декабря.
— Главные вопросы Свердловская область. Вопросы ветеранов и участников боевых действий, медицина, качество жилья и коммуникаций, инфраструктура, уровень пенсий и порядок их расчета, — говорится в списке.
Итоги года президент России подводит в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. Полную стенограмму «Итогов года» можно прочитать здесь.
Ранее в ходе прямой линии Владимира Путина попросили закрыть Ельцин Центр. Сообщение транслировали на большом экране, который находился за спиной главы страны.
— Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть, — обратился россиянин к Владимиру Путину.