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Свердловчане пожаловались президенту Путину на проблемы с медициной

Жители Свердловской области рассказали Владимиру Путину о проблемах в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Жители Свердловской области обратились к президенту России Владимиру Путину. Уральцы пожаловались на медицину, ЖКХ и пенсии. Также были заявлен вопросы от ветеранов и участников боевых действий в ходе прямой линии, проходящей 19 декабря.

— Главные вопросы Свердловская область. Вопросы ветеранов и участников боевых действий, медицина, качество жилья и коммуникаций, инфраструктура, уровень пенсий и порядок их расчета, — говорится в списке.

Итоги года президент России подводит в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. Полную стенограмму «Итогов года» можно прочитать здесь.

Ранее в ходе прямой линии Владимира Путина попросили закрыть Ельцин Центр. Сообщение транслировали на большом экране, который находился за спиной главы страны.

— Ельцин Центр в Свердловске надо закрыть, — обратился россиянин к Владимиру Путину.

Путин Владимир