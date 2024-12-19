Губернатор Хоценко и руководство ФФКР открыли чемпионат России-2025 в Омске

«Конечно, хотел бы всех поблагодарить за выбор Омска как места проведения чемпионата России по фигурному катанию 2025 года. Спасибо за это доверие — никогда прежде на территории Омска не проходили ни чемпионаты Союза, ни чемпионаты России. Это уже историческое событие!», — заявил Виталий Хоценко. — "У нас очень спортивный город: более тридцати олимпийских чемпионов, сотни призёров Олимпиад и чемпионов мира… Это всё Омск — Город трудовой доблести, город спортивной славы! На этой арене сегодня выступают более десяти чемпионов мира и Олимпийских игр, призёры чемпионатов России — все они выступают ради того, чтобы показать лучшее, что есть в фигурном катании.