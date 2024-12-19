Губернатор Хоценко и руководство ФФКР открыли чемпионат России-2025 в Омске

В Омске состоялось торжественное открытие чемпионата России по фигурному катанию-2025.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган, а также исполняющий обязанности президента федерации Антон Сихарулидзе.
«Конечно, хотел бы всех поблагодарить за выбор Омска как места проведения чемпионата России по фигурному катанию 2025 года. Спасибо за это доверие — никогда прежде на территории Омска не проходили ни чемпионаты Союза, ни чемпионаты России. Это уже историческое событие!», — заявил Виталий Хоценко. — "У нас очень спортивный город: более тридцати олимпийских чемпионов, сотни призёров Олимпиад и чемпионов мира… Это всё Омск — Город трудовой доблести, город спортивной славы! На этой арене сегодня выступают более десяти чемпионов мира и Олимпийских игр, призёры чемпионатов России — все они выступают ради того, чтобы показать лучшее, что есть в фигурном катании.
Лучшие спортсмены мира сегодня находятся в Омске! Мы и дальше будем развивать фигурное катание. Мы верим, что всё получится!".
Александр Коган в своём выступлении не забыл о своём омском происхождении.
«Я горд тем, что как омич присутствую на чемпионате страны по фигурному катанию, которое проходит в моём родном городе! В ближайшие два дня вы увидите баталии сильнейших фигуристов мира. Те, кто не присутствует сегодня на льду “G-Drive Арены”, завидует зрителям белой завистью. В ближайшее время вы увидите всё, на что способны наши фигуристы», — пообещал он.
«Мы очень рады быть здесь, в Омске. Я уверен, что вы увидите блестящие выступления наших фигуристов — приходите, смотрите, приводите друзей! В Омске нас окружили любовью, теплом, и мы очень благодарны вам за это. А нашим спортсменам желаем чистых прокатов!», — добавил Антон Сихарулидзе.