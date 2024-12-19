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Режим ТОСЭР в Набережных Челнах продлили на 2 года

Режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах продлили на два года, до января 2028 года.

Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.

Продлило режим ТОСЭР правительство Российской Федерации и Республики Татарстан, ранее он действовал до января 2026 года.

Наиль Магдеев отметил, что 2025 год ожидается трудным, а некоторые проекты инвесторы могут поставить на паузу, но об этом никто из резидентов еще не заявлял.

«Надеемся, что это тоже даст определенные дополнительные возможности для привлечения инвесторов», — заключил глава Набережных Челнов.