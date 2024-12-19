Режим ТОСЭР в Набережных Челнах продлили на 2 года

Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.
Продлило режим ТОСЭР правительство Российской Федерации и Республики Татарстан, ранее он действовал до января 2026 года.
Наиль Магдеев отметил, что 2025 год ожидается трудным, а некоторые проекты инвесторы могут поставить на паузу, но об этом никто из резидентов еще не заявлял.
«Надеемся, что это тоже даст определенные дополнительные возможности для привлечения инвесторов», — заключил глава Набережных Челнов.