Официально уволен первый вице-губернатор Челябинской области Мамин

Соответствующее постановление Алексея Текслера размещено на портале правовой информации 19 декабря.
«Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 декабря 2024 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в документе.
Об уходе чиновника стало известно в сентябре этого года после выборов главы региона. Все это время Мамин находился в отпуске.
Виктор Мамин был назначен на пост первого заместителя губернатора Челябинской области в апреле 2019 года.