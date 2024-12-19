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Официально уволен первый вице-губернатор Челябинской области Мамин

Официально уволен первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Правительство Челябинской области

Соответствующее постановление Алексея Текслера размещено на портале правовой информации 19 декабря.

«Освободить Мамина Виктора Викторовича от замещаемой должности первого заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 декабря 2024 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», — говорится в документе.

Об уходе чиновника стало известно в сентябре этого года после выборов главы региона. Все это время Мамин находился в отпуске.

Виктор Мамин был назначен на пост первого заместителя губернатора Челябинской области в апреле 2019 года.